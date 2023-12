Ansichtssache Weltkulturerbe – eine Brücke, die zu unseren Wurzeln führt

Was haben die Pyramidenfelder von Giseh, das Tadj Mahal und künftig womöglich die Müngstener Brücke gemeinsam? Sie könnten in einigen Jahren in einem Atemzug als Unesco-Weltkulturerbe genannt werden. Irgendwie noch unvorstellbar. Aber die Verantwortlichen, die die Bewerbung derzeit vorantreiben, haben ganz konkrete Visionen. „Unser Bergisches Städtedreieck kommt jetzt auf die Weltkarte“, sagte Projektkoordinator Carsten Zimmermann. „Die Müngstener Brücke wird zu einer Marke im Bergischen. Das wird und helfen, das Bergische weiter zu entwickeln und zu profilieren“, sagte Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. Und Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach schwärmte: „Ich freue mich schon auf großartige internationale Kongresse an diesem Ort.“