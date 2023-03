Walder Kotten in Solingen Das Comeback der Jazz-Session

Wenig verwunderlich ist, dass in Solingen statt des viel zitierten „Rock City No. 1“ so manchen Laternenpfahl oder Auto der kleine gelbe Aufkleber „Jazz City No. 1“ ziert. Beherbergt die Klingenstadt doch eine reichhaltige und vitale Musikszene, in der auch der Jazz mit seiner großen Vielfalt und den so unterschiedlichen Spielarten eine lange Tradition hat. Erinnert sei nur beispielhaft an den legendären Jazzclub an der Ritterstraße oder den Jazzkeller auf der Saarstraße, aber auch an die großen Big Bands der Stadt sowie an die Reihe „Solingen jazzt!“ in der Cobra und den alljährlich stattfindenden Jazzworkshop in der Musikschule.