Künstlerin aus Neuss als „City Artist“ ausgezeichnet Eine Pionierin mit Papier

Doch wenn man anfängt von Nähmaschinen zu erzählen, entsteht leicht der falsche Eindruck, es handele sich bei ihrer Arbeit um Kunsthandwerk. Angelika March-Rintelen hat in den 1970er Jahren bei Timm Ullrichs Bildhauerei an der Kunstakademie Abteilung Münster studiert, und der verstand sich in erster Linie als Konzeptkünstler. Papier ist ihr hauptsächliches bildnerisches Medium. Dabei geht es nie um niedliche kleine Figuren, sondern um konzeptionell durchdachte, gut recherchierte Gesamtprojekte. Die Cityartist-Jury sprach von „Artistic Research“, künstlerischem Forschen, bei der sie interdisziplinär vorgeht. Aktuell ist das Projekt „Dornenkrone“ oder „corona di spine“, das sie im April und Mai im Kunstforum St. Clemens in Köln-Mülheim zeigte. Dabei verband sie bildnerische, biologische und theologische Aspekte in ihren Werken.