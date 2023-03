Solingen Hauptbahnhof Zum Streik ein (fast) verlassener Ort

Was für ein Montagmorgen: Die Zeitumstellung sitzt manchem noch in den Knochen, die Temperaturen muten winterlich an – und dann fahren auch noch Busse und Bahnen nicht. Gestresste Pendler sieht man jedoch am Solinger Hauptbahnhof kaum: Die meisten haben sich offenbar schon im Vorfeld die alternative Anreise zum Arbeitsplatz geplant, wie ein Vor-Ort-Termin zeigt.