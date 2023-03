Dauerbaustelle in Solingen-Ohligs Kleines Geschäft mit großen Sorgen

Sechs bis sieben Wochen sollten die Arbeiten des ersten von insgesamt drei Bauabschnitten eigentlich zeitlich in Anspruch nehmen. Doch daraus wurde und wird nichts – denn schon in der ersten Phase mit dem Verlegen neuer Hausanschlüsse sowie Gas- und Wasserleitungen ist man zeitlich gehörig in Verzug. Als Grund werden zusätzliche Arbeiten im Bereich Scharrenberger Damm und Neptunstraße angegeben, die vorher nicht absehbar waren. Aus Januar wurde so zunächst Ende März / Anfang April – die Mühlenstraße ist weiterhin für den Durchgangsverkehr gesperrt.