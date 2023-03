Stadtentwicklung in Solingen Gastronomie – das Heilmittel für Aufenthaltsqualität ?

Im Vergleich zu Ohligs oder Gräfrath hat die Innenstadt lediglich die Nase bei der Anzahl von Imbiss- und Dönerläden die Nase vorn, nicht aber beim Gastroangebot. Das „Alex“ direkt am Mühlenplatz, das „Fasil“ am Neumarkt, das „o’live“ am Fronhof oder das vor Kurzem neu eröffnete japanische Restaurant „Hokkaido“ als Aushängeschilder verteilen sich auf eine vergleichsweise große Fläche – die in den Abendstunden bei den sprichwörtlich „hochgeklappten Bürgersteigen“ jedoch kaum zum Verweilen einlädt. Attraktivierung fängt nicht allein mit Gastronomie-Ansiedlung an.