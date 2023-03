Stadtentwicklung in Solingen Politik besiegelt Aus für Doppelkreisel

Das Ingenieurbüro Brilon, Bondzio und Weiser hatte im Rahmen einer Machbarkeitsstudie im Februar fünf Varianten zur Umgestaltung des Doppelkreisels erarbeitet. Das Rennen machte letztlich ein Entwurf, der die Einrichtung eines einzelnen Kreisverkehrs von 19 Metern Durchmesser zwischen Emscher-, West- und Lennestraße vorsieht. Gleichzeitig wäre der Knotenpunkt in zwei Teile aufgespalten. Von der nördlichen Weststraße könnte man in Zukunft nur noch rechts in die Lippestraße in Richtung Bonner Straße abbiegen. Die bestehende Einbahnstraßenregelung würde dabei gedreht. So entstünde in der Mitte des heutigen Verkehrsknotens eine 360 Quadratmeter große Freifläche. Für diese Vorzugsvariante gab es viel Lob von den Bezirksvertretern – auch wenn noch einige Details offen blieben, wie zum Beispiel die Einrichtung eines Behindertenparkplatzes an der Lennestraße.