Grundstücksverkauf in Solingen : Die Klingenstadt ist ein beliebter Wohnstandort

Grundstücksverkauf in Solingen

Auf dem ehemaligen Olbo-Gelände in Ohligs werden derzeit über 300 Wohnungen gebaut. Foto: Uwe Vetter

Die Preise für Immobilien sind im vergangenen Jahr in Solingen moderat gestiegen. Das geht aus dem Grundstücksmarktbericht 2020 hervor, den der Gutachterausschuss für Grundstückswerte soeben herausgegeben hat. Alle 1487 Kaufverträge aus 2019 wurden ausgewertet und so das Marktgeschehen analysiert.

(red) Danach ist die Anzahl der Kaufverträge gegenüber dem Vorjahr um rund sieben Prozent gestiegen. Es wurden 100 Millionen Euro mehr umgesetzt und in der Gesamtsumme erstmals die 500 Millionen-Euro-Marke geknackt. Die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt zeige weiter nach oben, erläutert der Vorsitzende des Gutachterausschusses, Achim Filenius: „Auch diesmal beobachten wir in allen Teilmärkten steigende Preise. Mit zwei bis drei Prozent fallen sie aber nicht so stark aus wie im Vorjahr.“