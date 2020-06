Kommunalwahl : Tim Kurzbach jetzt auch offiziell OB-Kandidat

Solingen Ohne Gegenstimme schickten SPD und Grüne den Amtsinhaber erneut ins Rennen um das höchste Amt der Stadt. Die Sozialdemokraten stellten am Samstag zudem ihre Ratsliste auf. Überraschungen blieben aus.

Solingen Er musste sich ungewohnt kurzfassen. Um die Veranstaltung im Pina-Bausch-Saal des Theaters nicht unnötig in die Länge zu ziehen, umriss Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) in wenigen Minuten seine zentralen Wahlkampfthemen – von Investitionen in Bildung und Digitalisierung über eine Stadtentwicklung mit „mehr Begegnungsräumen“ bis zur Verkehrswende mit höherer Priorität für Rad- und Verbesserungen im öffentlichen Personennahverkehr. „Tim ist der Richtige“, beschwor Juliane Hilbricht – auf der Ratsliste der Solinger Grünen zur Kommunalwahl auf Platz eins – ihre Parteifreunde beinahe mantraartig.

Nötig wären all diese Reden freilich nicht gewesen. Denn Gegenwind hatte Kurzbach ohnehin keinen zu befürchten. Schließlich hatten sich Sozialdemokraten und Grüne bereits zuletzt geschlossen hinter ihren gemeinsamen Oberbürgermeister-Kandidaten gestellt. Die offizielle Kür in der Aufstellungskonferenz am Samstag war daher im Grunde eine Formalität. Und so stimmten von 98 anwesenden SPD-Mitgliedern 96 für den Amtsinhaber bei zwei ungültigen Stimmen, 29 von 30 Grünen votierten bei einer Enthaltung mit „Ja“. Für letztere war die Konferenz nach einer guten Stunde schon wieder vorbei.