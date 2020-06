Ausstellung : Ein zweites Leben mit Papier und Farben

Stefan Kunze stellt in der Galerie der Solinger Künstler in den Güterhallen aus. Foto: Güdny Schneider-Mombaur

Der studierte Architekt Stefan Kunze wurde durch einen Schicksalsschlag zum Künstler. „So fand ich zu meinen Talenten zurück“, erläutert der Düsseldorfer den Start in sein zweites Leben.

„So fand ich zu meinen Talenten zurück“, erläutert Stefan Kunze den Start in sein zweites Leben und ergänzt, „dieses neue Leben als Zeichner erfüllt mich jetzt ganz. Ich habe Frieden mit meinem Schicksal geschlossen.“ Begeistert erzählt er von den vielen intensiven Erlebnissen der letzten Jahre, Reisen mit seiner Familie nach New York, Spanien, Italien, aber auch Ausflüge in die Region mit seiner heilpädagogischen Assistentin. Dies alles hat sein Interesse für Architektur neu ent­facht.

Mit einfachen Zeichenmaterialien, Bleistift, Tusche und Aquarellfarbe, schafft Kunze sein künstlerisches Universum. An den Wänden der Galerie SK dominieren die Archi­tekturmotive: Alle Bauwerke hat er selbst besucht und vor Ort gezeichnet, sei es der New Yorker Central Park, das Kolosseum, das Kölner Schokoladen­museum oder Haus Müngsten. Den sicheren Blick für Perspektive und räumliche Staffelungen hat er nicht verloren. Sein Strich ist locker, entspannt, die farbigen Lasuren schaffen eine heitere Atmosphäre. Noch humor­voller erscheinen die Zeichnungen, wenn man auf versteckte Details achtet: Immer wieder baut der Zeichner einen kleinen Fisch oder ein Eichhörnchen surreal in das Architektur Arran­ge­ment ein. Oftmals signiert er mit einem comicartigen Selbstporträt. Seine Liebe zum Detail zeigen auch die Interieur Szenen, in denen jedes Objekt seinen speziellen Auftritt erhält: die Adilette , der Turn­schuh oder sein Zeichentisch.