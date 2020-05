Coronavirus in Solingen : Zwei Schulkinder infiziert – Reihentest angeordnet

In Solingen haben sich zwei Schulkinder mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Sakchai Lalit

Solingen Fünf neue Corona-Fälle verzeichnet die Stadt Solingen. Darunter sind auch zwei Schulkinder. Die Stadtverwaltung ordnete sofort Reihentests an den Schulen an. Die Ergebnisse werden am Sonntag erwartet.

Zuletzt gab es lediglich sieben mit dem Coronavirus infizierte Solinger. Am Freitag kamen jetzt fünf neue Fälle hinzu. Auch zwei schulpflichtige Kinder sind darunter, wie die städtische Pressestelle mitteilt. Das eine Kind besucht eine Grundschule, das andere eine weiterführende Schule in Solingen. Im Falle der Grundschule werden jetzt im Laufe des Tages die Lehrkräfte und die rund 100 Mitschülerinnen und Mitschüler der betroffenen Jahrgangsstufe reihengetestet.

Aufgrund des anders gelagerten Unterrichtsrhythmus reicht es im Falle der weiterführenden Schule aus, nur 14 Mitschülerinnen und Mitschüler und das Lehrerkollegium zu testen. Die Abstriche bei den Kindern werden von Kinderärzten im Krankenhaus Bethanien vorgenommen. Die Ergebnisse werden für Sonntag erwartet. Eltern, Kinder und Pädagogen werden zurzeit durch das Solinger Gesundheitsamt informiert. Im Falle, dass aus den Reihentests weitere Infektionen erkennbar werden, muss das Gesundheitsamt über die Anordnung von Quarantäne für viele Betroffene entscheiden.

„Es zeigt sich, dass die Testkapazitäten und die Infrastruktur in Solingen der Herausforderung gewachsen sind, sehr schnell sehr viele Menschen testen zu können. Das liegt zum einen an dem Umstand, dass die Infektionsambulanz in Bethanien so gut etabliert ist, zum anderen auch an der guten Zusammenarbeit von Gesundheitsamt, dem Krankenhaus Bethanien und den Kinderärzten, die sich spontan bereit erklärt haben, hier zu unterstützen“, sagt Oberbürgermeister Tim Kurzbach und ergänzt: „Das bestätigt unsere Strategie der engen Zusammenarbeit mit allen Beteiligten des Gesundheitssystems, um so auch bei gelockerten Corona-Regeln jederzeit auf sich verändernde Situationen angemessen reagieren zu können.