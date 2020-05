Polizei sucht Zeugen : Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Kinderwagen

Solingen Ein Radfahrer hat am Mittwoch einen Kinderwagen gerammt. Das fünf Monate alte Kind ist aus dem Wagen gefallen und wurde in einem Krakenhaus untersucht. Der Radfahrer entfernte sich vom Unfallort.

Am Mittwochmorgen gegen 10.50 Uhr hat ein Radfahrer auf dem Feldweg naher der Scheider Mühle einen Kinderwagen eine kleine Böschung herunter gerammt. Der Kinderwagen, in dem ein fünf Monate altes Kind lag, rollte ein Stück bergab und kippte um. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Säugling daraufhin aus dem Wagen heraus. Er wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.