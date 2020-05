Spezialreinigung in Solingen : Taubenkot am Bahnhof Mitte entfernt

Mit Hochdruck gegen Schmutz: Am Mittwoch entfernten Mitarbeiter der Technischen Betriebe den Dreck am Bahnhof Mitte. Foto: Uwe Vetter

Mitte Die Technischen Betriebe Solingen (TBS) setzen zur Schmutzbeseitigung jetzt auch einen leistungsfähigen Hochdruckreiniger ein. Das neue Gerät wurde für rund 25.000 Euro zu Beginn des Jahres angeschafft.

Wo sonst mehr oder weniger Wurzelbürsten zeitaufwändig zum Einsatz kamen, rückt nun der leistungsfähige Hochdruckreiniger an. Der fasst laut Manuel Graf 500 Liter Wasser, das stufenlos mit einer Temperatur von bis zu 90 Grad einstellbar ist. „Für die Beseitigung des Taubendrecks braucht es schon eine hohe Wassertemperatur“, sagt der Sachgebietsleiter. In Sekundenschnelle ist der Dreck von den Handläufen, aber auch vom Boden beseitigt. Ist das Wasser verbraucht, kann am Bahnhof Mitte der Wasseranschluss der dortigen öffentlichen Toilette angezapft und der Hochdruckreiniger wieder aufgefüllt werden. „Ansonsten holen wir uns Wasser über die Hydranten“, so Manuel Graf.