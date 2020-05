Festnahme : Autos beschädigt — Fahrer flüchtet

Die Polizei nimmt den alkoholisierten und unter anderen Drogen stehenden Mann nach seiner Flucht fest. Der geschätzte Gesamtschaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 56.000 Euro.

Gegen 4 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter BMW-Fahrer aus Ratingen den Wilhelmring in Richtung Hauser Ring. In Höhe der Hausnummer 4, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn an. Dabei kollidierte er zuerst mit einem Verkehrszeichen und prallte daraufhin frontal auf das Heck eines am Straßenrand parkenden Fiat 500. Durch den Aufprall wurde der Fiat gegen einen ebenfalls parkenden VW Polo geschoben, welcher wiederrum auf einen parkenden Smart geschoben wurde.