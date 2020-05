Erfolg mit Berufung : Solinger erhält Bewährungsstrafe

Solingen/Wuppertal Die Verhandlung vor dem Wuppertal Landgericht wurde lange verschoben – auch wegen des Coronavirus. Nun kam es zu einem Urteil: Der Angeklagte hat mit seiner Berufung Erfolg und muss nicht ins Gefängnis.

Aber was war überhaupt passiert im Sommer und im Herbst 2018? Damals will der Angeklagte unter der Trennung von seiner Lebensgefährtin gelitten haben, als er mitten in der Nacht einen Busfahrer angepöbelt hatte. Alkoholisiert und verärgert darüber, das er ein Zusatzticket für sein Fahrrad habe bezahlen müssen, soll er den Mann während der Fahrt ins Gesicht geschlagen haben. Im Zeugenstand erinnerte der sich an einen alkoholisierten Angeklagten, der ihn „zugequatscht“ habe. Nach dem Schlag ins Gesicht sei seine Brille kaputt und der Mann plötzlich ruhig gewesen. Den herbeigerufenen Polizeibeamten gegenüber sei der Angeklagte kooperativ gewesen - schon vor dem Gerichtssaal hatte sich der Solinger bei seinem Opfer entschuldigt.