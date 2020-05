Nicht vor Gericht erschienen : Solinger muss für zwei Jahre und drei Monate in Haft

Solingen Der 28-Jährige ist zu seinem Berufungstermin vor dem Landgericht Wuppertal nicht erschienen. Zu Last gelegt werden ihm Raub und gefährliche Körperverletzung. Die Tat verübte er an einen Bekannten.

Kommt ein Angeklagter nicht zu seiner Berufungsverhandlung, wird üblicherweise noch ein Viertelstündchen gewartet, bevor die Sache zu seinem Nachteil zu den Akten gelegt wird. Inmitten der derzeitigen Corona-Lage macht das auch deshalb Sinn, weil man zuweilen von langen Warteschlangen vor dem Gerichtsgebäude aufgehalten wird. Eine solche Wartezeit in der Verhandlung vor dem Wuppertaler Landgericht gegen einen 28-jährigen Solinger nutzten die dort anwesenden Prozessbeteiligten nun zu einem informativen Austausch über all das, was die Pandemie in Sachen Justiz so mit sich bringt.