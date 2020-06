Coronatests durchgeführt : Bei Reihentest bisher alle Ergebnisse negativ

Solingen 186 Personen wurde nach Bekanntgabe von zwei mit dem Coronavirus infizierten schulpflichtigen Kindern ein Testangebot gemacht. 135 haben sich bisher testen lassen. 47 Testergebnisse liegen bislang vor - alle negativ

135 Personen aus dem Umfeld der beiden mit dem Coronavirus infizierten Kindern aus einer Grunfdschule und einer weiterführenden Schule wurden am Wochenende getestet. Nach Angaben des Stadtdienstes Gesundheit am Pfingstsonntag, 17 Uhr, liegen 47 Testergebnisse vor, die alle einen negativen Befund haben. Bisher wurden somit keine weiteren Infektionen festgestellt. Insgesamt wurde 186 Personen ein Testangebot gemacht. Stadtdienstleiterin Dr. Annette Heibges betont aber, dass eine Teilnahmequote von über 70 Prozent „ein hohes Interesse bei den Betroffenen" zeige. Nur enge Kontakte würden verpflichtend getestet, bei allen anderen handele es sich um ein freiwilliges Angebot.

„Nach jetzigem Stand", so Heibges, „können die Schulen am Mittwoch ganz normal öffnen, Geschwisterkinder können in den umliegenden Kindertagesstätten betreut werden.". Alle engen Kontaktpersonen seien durch den Stadtdienst Gesundheit erfasst und informiert und wenn erforderlich, eine Quarantäne ausgesprochen worden. „Es besteht ein regelmäßiger Kontakt."