Schermbecker Zahlen : Verbrauch von Strom und Wärme ist gesunken

Thermografie-Messung an einem Haus. Foto: Verbraucherzentrale

Schermbeck Wie entwickelt sich der Energieverbrauch in den Gebäuden der Gemeinde Schermbeck? Die Verwaltung hat Zahlen vorgelegt. Und die sorgen durchaus für Erstaunen: Nimmt man 2007 als Basisjahr, so beträgt der Rückgang des Energieeinsatzes sogar 35 Prozent.

53 Seiten umfasst der „Energiebericht der Gemeinde Schermbeck für die Jahre 2017 bis 2019“, den Christoph Wilmen von der Gemeindeverwaltung erstellt hat. Im Mittelpunkt des Berichtes steht der Vergleich zwischen dem Verbräuchen der kommunalen Liegenschaften in den Berichtsjahren 2017 und 2019. Anhand von Tabellen und Schaubildern wird ein Überblick über den absoluten Energieverbrauch und die Energiekosten aller Liegenschaften und deren Änderungen im Vergleich zu vorangegangenen Berichtsjahren gegeben, wobei Daten zum Verbrauch, zur CO 2 -Emission und zu den Kosten getrennt nachgewiesen werden.

Die vorgelegte Energiestatistik belegt, dass die Verbräuche von Erdgas, Wärme und Strom gegenüber dem Jahr 2018 zurückgegangen sind. Lediglich der Heizölbedarf ist um 3,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Betrachtet man den gesamten Energieeinsatz, so ist ein Rückgang in Höhe von 3,67 Prozent zu verzeichnen. Nimmt man 2007 als Basisjahr, so beträgt der Rückgang sogar 35 Prozent.