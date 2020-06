Corona-Entwarnung in Solingen : Reihentest zeigt keine weiteren Infektionen, Schulen können öffnen

Corona-Entwarnung in Solingen

Solingen Die Ergebnisse der Reihentests vom Pfingstwochenende, an denen sich 135 Personen beteiligt hatten, liegen vor: Der Befund ist überall negativ. Die beiden betroffenen Schulen können am Mittwoch ganz normal öffnen.

Insgesamt wurde 186 Personen ein Testangebot gemacht, nachdem sich zwei schulpflichtige Kinder mit dem Coronavirus infiziert hatten. Das eine Kind geht auf eine Grundschule, das andere auf eine weiterführende Schule. „Ein Kind hatte Symptome gezeigt, deshalb ist es getestet worden“, erklärte die Stadtverwaltung am vergangenen Freitag.

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten war bis zum vergangenen Donnerstag auf sieben zurückgegangen. Am Freitag kamen dann fünf Neuinfizierte hinzu – darunter die beiden Schulkinder. Bei den anderen drei Infektionsfällen von Freitag handelte es sich um erkrankte Mitglieder einer Familie. In deren Umfeld waren sofort alle Kontaktpersonen ermittelt, wenn erforderlich getestet und in Quarantäne genommen worden, teilt die städtische Pressestelle mit.