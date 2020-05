Kreis Mettmann beteiligt sich nicht an internationaler Immobilien-Fachmesse : Kreis sagt Messe-Teilnahme ab

Der Kreis Mettmann und die Städte werden sich in diesem Oktober nicht auf der Expo Real präsentieren. Foto: Stadt Mettmann

Mettmann Die Expo Real soll im Oktober in München stattfinden. Sie gilt als eine der wichtigsten B2B-Fachmessen für Immobilien und Investitionen. Die Kreisstädte sind, anders als in den Vorjahren, nicht dabei. Grund dafür sind die Corona-bedingten Auflagen. Teilnehmen werden der Kreis Mettmann und seine Städte dafür an der digitalen polis Convention.

Sie gilt als wichtige Plattform für Immobilien und Investitionen, die internationale Fachmesse Expo Real. Allerdings werden die Städte im Kreis Mettmann sich in diesem Oktober nicht auf ihr präsentieren. Vorangegangen waren auch Beratungen mit der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, kurz BSW, der Nachbarstädte Remscheid, Solingen und Wuppertal, die ebenfalls nicht an der Messe teilnehmen. Grund für die Absage sind die durch die Corona-Epidemie bedingten Hygine- und Abstandsauflagen.

Unter den im Gesundheits- und Hygienekonzept der Expo Real skizzierten Rahmenbedingungen ist eine sinnhafte Durchführung der Messe nicht möglich. „Wir möchten kein gesundheitliches Risiko auf dieser internationalen Messe eingehen. Im vergangenen Jahr waren 46.700 Besucher vor Ort. Fraglich ist, ob da ein gutes Sicherheitskonzept tatsächlich ausreichend sein kann“, erklärt Stephan A. Vogelskamp, Geschäftsführer der BSW.

Zudem lebt diese Messe vom Netzwerken, vom Auffrischen und Intensivieren bestehender Kontakte und von Erstkontakten. Sie alle erfordern das direkte Gespräch und den Face-to-Face-Kontakt. „Die Möglichkeiten der vertraulichen Gespräche sind mit einem strengen Sicherheitskonzept und einer entsprechenden Abstandsregelung sehr begrenzt. Belastbare Messekontakte sind so nicht mehr aufzubauen“, sagt Dirk Haase, Leiter des Amtes für Digitalisierung, Organisation und Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann. Außerdem ist die Messe mit Teilnehmern und Besuchern aus etwa 76 Ländern international. Bislang ist ungewiss, ob und aus welchen Ländern angereist werden kann.

Teilnehmen werden der Kreis Mettmann und das Bergische Städtedreieck an der digitalen polis Convention. Für Anfang Mai in Düsseldorf geplant, wurde sie in den digitalen Raum verlegt. Auch in diesem Format ist der Austausch mit Partnern, Investoren und Projektentwickeln möglich – auch mit vielen, die die Expo Real besuchen.

(von)