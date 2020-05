Kostenpflichtiger Inhalt: Grundstücksmarktbericht : Was Häuser in Duisburg wirklich kosten

Die Planungen für das Neubaugebiet am Alten Angerbach sind weit fortgeschritten. Neugebaute Häuser samt Grundstück zu erwerben, ist im Duisburger Süden besonders teuer. Im Schnitt zahlten neue Hausbesitzer Bezirk Mitte/Süd rund 400.000 Euro. Foto: Design Team Christoph Kohl / Fugmann Janotta

Duisburg Wer in Duisburg ein Haus kaufen will, ist in guter Gesellschaft. 2019 wurde auf dem Duisburger Immobilienmarkt so viel Geld für Grundstücke umgesetzt wie noch nie. Neue Hausherren im Duisburger Süden zahlten im Durchschnitt deutlich mehr als die im Norden und Westen der Stadt.