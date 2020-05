Bericht zu den Bodenrichtwerten : Grundstückspreise sind 2019 weiter gestiegen

Rheurdt Bei niedrigen Zinsen und niedriger Inflation investieren die Menschen in Grundstücke und Immobilien, wie mehr Verträge und steigende Preise des neuen Berichts zu den Bodenrichtwerten zeigen.

Dieser Trend war bereits in den Berichten der Gutachterausschüsse für den Kreis Wesel zu sehen gewesen. Dort stiegen die festgelegten Preise um 1,1 Prozent, in einigen Kommunen auch erheblich stärker, zum Beispiel in Neukirchen-Vluyn um 5,2 Prozent. In der Stadt, die besonderen Wert auf Nachhaltigkeit legt, sind vor allem Grundstücke auf dem Niederberggelände gefragt. Der Bodenrichtwert liegt bei 300 Euro je Quadratmeter.