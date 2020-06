In Rösrath festgenommen : 38-Jähriger aus Solingen soll eigene Tochter missbraucht haben

In Rösrath festgenommen

Solingen/Rösrath Die Polizei hat den Mann auf einem Campingplatz festgenommen. Seine zwölfjährige Tochter und ein neun Jahre alter Sohn wurden in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Bereits im Dezember stellten die Beamten Datenträger bei dem Mann sicher.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, entdeckten die Ermittler des BKA bereits im Oktober 2019 ein kinderpornografisches Bild im Internet. Eine Identifizierung des abgebildeten Kindes sei anhand der Aufnahme jedoch nicht möglich gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Die weiteren Ermittlungen haben laut Staatsanwaltschaft zu einer Anschrift in Solingen geführt. Dort durchsuchten Beamte im Dezember 2019 die Wohnung des 38-jährigen Tatverdächtigen. Dabei wurden laut der Mitteilung bereits damals verschiedene Datenträger gefunden und sichergestellt.