Dubiose Anrufe in Solingen : Sparkasse warnt vor Betrügern

Dubiose Anrufe in Solingen

Solingen Aktuell treten vermehrt betrügerische Anrufe und SMS-Nachrichten bei Kunden der Sparkasse auf. Die Täter geben sich als Mitarbeitende der Stadt-Sparkasse Solingen aus und erschleichen sich so das Vertrauen.

Durch gezielte Fragen versuchen die Täter, an weitere Informationen zur Geschäftsverbindung oder an die Zugangsdaten zum Online-Banking zu gelangen. Die Sparkasse warnt, solche Daten in keinem Fall weiterzugeben. „Wir empfehlen unseren Kunden, nur Ihrem persönlich bekannten Ansprechpartner zu vertrauen“, sagt Stefan Grunwald, Vorstandsvorsitzender der Stadt-Sparkasse Solingen.