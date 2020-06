Im Bereich Lochbachtal : Giftköder in Solingen - Hund muss eingeschläfert werden

Border Collie Mumpitz schnüffelt bei einem Spaziergang. (Symbolbild) Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Solingen Die Polizei warnt vor Giftködern, die offenbar in Solingen im Bereich Lochbachtal ausgelegt worden sind. Nach Angaben der Beamten bemerkte ein 35-Jähriger am Samstag mehrere Fleischbällchen am Wegesrand.

Der 35-jährige Hundebesitzer konnte nicht verhindern, dass sein Hund diese Fleischbällchen herunterschluckte. Nachdem seine neunjährige Hündin Vergiftungserscheinungen zeigte, musste sie von einem Tierarzt eingeschläfert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen Unbekannt.

Zeugen, die am Samstag, 6. Juni, gegen 14 Uhr, im Bereich Lochbachtal verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0202/284-0 bei der Polizei zu melden.

(red)