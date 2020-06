Unterstützung : Die Volksbank im Bergischen will den Vereinen helfen

Solingen Volksbank im Bergischen legt Fördertopf in Höhe von 25.000 Euro auf und will damit insbesondere Vereine in Zeiten der Corona-Krise unterstützen. Bewerbungen bis Ende Juni möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(red) Gemeinsam aus der Krise – unter diesem Motto unterstützt die Volksbank im Bergischen Land Vereine in der Region und legt einen Fördertopf in Höhe von insgesamt 25.000 Euro auf. „Wir möchten den Vereinen unkompliziert eine kleine Starthilfe geben, damit auch sie wieder in normale Strukturen zurückfinden“, sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Otto.

Denn Einschränkungen und Kontaktverbote haben auch bei Vereinen und gemeinnützigen Institutionen Spuren hinterlassen, beispielsweise weil Feste und Veranstaltungen ausgefallen sind und dadurch Einnahmen fehlen.

Die Volksbank staffelt ihre Starthilfe nach Vereinsgröße – 500, 1000 oder 1500 Euro können die Vereine bekommen, wenn sie sich bis Ende Juni bewerben. Voraussetzung für eine Spendenzusage: Der Verein oder die Institution muss als gemeinnützig anerkannt und Kunde der Volksbank im Bergischen Land sein.