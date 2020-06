Wozu Experten raten : Hinhören und ernst nehmen - damit Missbrauch sichtbar wird

Münster Werden Fälle von Kindesmissbrauch bekannt, steht immer auch die Frage im Raum, wie das Geschehen unentdeckt bleiben konnte. Mehr Aufmerksamkeit für bestimmte Risikogruppen und genaueres Zuhören fordern Experten.

Wir alle müssten aufmerksamer werden, um abscheuliche Missbrauchs-Verbrechen an Kindern früher aufzudecken. Mit diesem Appell richtete sich Münsters sichtlich bewegter Polizeipräsident, Rainer Furth, am Wochenende an die Öffentlichkeit: Seine Ermittler waren gerade auf ein Netz von Beschuldigten gestoßen, die Kinder missbraucht, die Gewalttaten gefilmt und die schrecklichen Bilder verbreitet haben sollen. „Viel zu oft kommen die Ermittler nur über IP-Adressen auf die Spur der Täter. Viel zu selten kommen Hinweise von aufmerksamen Menschen“, sagte er. Dabei ist das Dunkelfeld bei sexuellem Kindesmissbrauch riesig, wie Fachleute sagen. Ihr Leid sehe man den Kindern oft nicht an - und doch kann es Signale geben, die wir ernst nehmen müssen. Ein Überblick.