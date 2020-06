Tauziehen in Solingen : Investor will Rasspe-Abriss in der Kohlfurth stoppen

Investor will Rasspe-Abriss in der Kohlfurth stoppen

Solingen Auf dem Gelände der ehemaligen Landmaschinenfabrik Rasspe in der Kohlfurth sind die Abrissarbeiten im vollen Gang. Nun meldet sich überraschend ein Investor, der „das einmalige Potenzial des Prachtstücks der Industriekultur wieder aufleben lassen“ will.

Der Wirtschaftsförderung schwebt vor, auf dem Areal „Stöcken 17“ in naher Zukunft Unternehmen aus unterschiedlichen Technologie- und Dienstleistungsbereichen anzusiedeln. Sie hatte das einst „herrenlose“ Grundstück erworben. Zusammen mit dem Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) wird das Gelände nun hergerichtet. Von daher kommt der Vorschlag der Renaissance AG, das seit 2009 verwaiste Rasspe-Areal zu retten und den Abriss der Gebäude zu stoppen, für die Wirtschaftsförderung doch ziemlich überraschend. Der vermeintliche Investor will „das einmalige Potenzial des Prachtstücks der Industriekultur wieder aufleben lassen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir möchten erhalten, sanieren und restaurieren, nicht abreißen und planieren. Wir sehen auch keinen Sinn darin, ein gewachsenes Karree aus Backsteinbauten abzureißen und an gleicher Stelle Gebäude mit der gleichen Nutzung neu zu bauen“, sagt der Geschäftsführer der Renaissance AG, Christian Baierl. Das Unternehmen mit Sitz in Krefeld und Wuppertal will das komplette Karree der Bauten im vorderen Bereich erhalten und restaurieren. „Wenn er vor drei oder vier Jahren gekommen wäre, hätte man über dieses Konzept sicher sprechen können“, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Frank Balkenhol. Da sei noch nichts in Stein gemeißelt gewesen.