Unfall an der Hansastraße : Solingerin und ihr Hund von Auto erfasst

Solingen Zwei Frauen und ein Hund wurden am Dienstagabend bei einem Unfall in Ohligs an der Hansastraße verletzt. Eine 52-Jährige kam laut Polizei mit ihrem VW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie gegen 19 Uhr die Kontrolle über das Auto und prallte zunächst gegen einen Laternenmast. Dann erfasste der VW eine 43-jährige Solingerin und ihren Hund, die auf dem Bürgersteig spazieren gingen. Die Verletzungen beider Frauen mussten im Krankenhaus und der verletzte Hund in einer Tierpflegestation versorgt werden.

Es entstand Sachschaden von eta 9500 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Hansastraße.

(red)