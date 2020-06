„Tag der Ausbildungschance“ in Solingen : Berufsberatung per Telefon, Chat und Videotalk

Solingen Der „Tag der Ausbildungschance“ wurde jetzt erstmals digital angeboten. Die Bergische Industrie- und Handelskammer (IHK) spricht von einem Erfolg. Beraten wurde per Telefon, Chat und Videotalk.

Das Telefon stand nicht still. Entsprechend begeistert und auch dankbar waren die Leiterin des Bereiches Aus- und Weiterbildung und ihre zwei Mitstreiter von der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK), als sie beim „Tag der Ausbildungschance“ rund 30 Jugendliche beraten konnten. Nicht nur über Telefon, sondern auch per Chat und über Videotalk. „Wir hatten ja keine Erfahrung, denn der Tag der Ausbildungschance wurde wegen der Corona-Pandemie erstmals digital angeboten“, sagt Bartl-Zorn im Gespräch mit unserer Redaktion.

Insbesondere Christine Köhler, neue IHK-Beraterin im Bereich „Passgenaue Besetzung“, wird mit den Bewerbern nun in regelmäßigem Kontakt bleiben. Sie wird auch alle unterstützen, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Ebenso können sich Unternehmen, die noch freie Ausbildungsplätze besetzen wollen, an Christine Köhler wenden.

Allein in der Lehrstellenbörse der IHK stehen rund 500 Ausbildungsplätze, die noch nicht besetzt sind. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit spricht zwei beziehungsweise drei Monate vor Ausbildungsbeginn im August/September aktuell in der Region noch von 1631 unbesetzten Lehrstellen. Allein in Solingen gibt es noch 319 freie Plätze. Knapp 400 Jugendliche sind in der Klingenstadt derzeit noch auf der Suche nach einer Lehrstelle. „Die Firmen wollen alle ihre gemeldeten Stellen besetzen“, versichert Bartl-Zorn.