Evangelischer Kirchenkreis Solingen : Jugendarbeit trotz Corona lebendig halten

Solingen Mit neuen digitalen Angeboten haben die Mitarbeiter Kontakt zu Jugendlichen gehalten nachdem die Corona-Krise den persönlichen Kontakt verhindert hat. Aber nicht alle Kinder haben die Technik dafür.

Die Corona-Krise hat auch die Jugenarbeit in der evangelischen Kirche vor Herausforderungen gestellt und Lösungen suchen lassen. „Vorher“ kamen viele Jugendliche samstagsabends in Rupelrath im Jugendcafé Scandalon vorbei und bestellten belegte Baguettes. An der gemütlichen Theke war man meistens schnell im Gespräch. Kaum hatte das Scandalon seine Türen wegen der Corona-Schutzmaßnahmen schließen müssen, fand sich die bekannte Frage im Internet wieder: Das Beguette mit Schinken, Salami oder beides? Das Team des Jugendcafés hatte eine Instagram-Story ins Leben gerufen, Tipps für die Zubereitung gegeben und zum Online-Austausch eingeladen.

So wie in Rupelrath sind in den vergangenen Wochen unzählige kreative Ideen entstanden, um Jugendarbeit auch in Corona-Zeiten lebendig zu halten. „Erst war das für uns ein ziemlicher Schock“, sagt Dennis Längert, Jugendreferent des Evangelischen Kirchenkreises Solingen. Freizeiten mussten abgesagt werden, Bildungsmaßnahmen und Ferienprogramme wurden ausgesetzt, das gerade angelaufene Projekt „Brückenschlag“ mit dem Hackhauser Hof zum Aufbau einer schulbezogenen Jugendarbeit wurde auf Eis gelegt. „Wir haben versucht Möglichkeiten zu finden, die Angebote für Jugendliche aufrecht zu erhalten“, sagt Längert. Aber die Regeln waren eindeutig.