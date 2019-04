Die Straßen von Solingen : Osterferien sind (Groß-) Baustellenzeit

Solingen Die Stadt und der Landesbetrieb Straßen.NRW nutzen die Ferienzeit, um Baumaßnahmen voranzutreiben. Seit Montag ist die Viehbachtalstraße zwischen Merscheid und Ohligs gesperrt. In zwei Wochen sollen die Arbeiter fertig sein.

Die Schüler haben es gut. Von dieser Woche an stehen in ihren Stundenplänen zunächst einmal zwei Wochen Osterferien – wovon andere allerdings nur träumen können. Denn sowohl die Stadt Solingen, als auch der Landesbetrieb Straßen.NRW nutzen die jetzt anstehende schulfreie Zeit, um eine ganze Reihe von Baumaßnahmen anzugehen beziehungsweise fortzuführen. Denn immerhin sind die Straßen in den Ferien erfahrungsgemäß weniger voll, so dass die Bauarbeiter umso mehr aufs Tempo drücken können.

Wobei der Start in die neue Baustellenzeit am Montag nicht ganz ohne Behinderungen ablief. So wurden am Morgen etliche Autofahrer im Bereich der Viehbachtalstraße zunächst kalt erwischt. Dort wird Straßen.NRW bis zum Ende der Ferien in knapp zwei Wochen zwischen der Anschlussstelle Schwarze Pfähle in Merscheid sowie dem Ausbauende in Ohligs die Fahrbahn in Fahrtrichtung Langenfeld erneuern. Was zunächst einmal zu Staus führte. Denn offensichtlich hatten sich viele Pendler im Berufsverkehr noch nicht auf die ausgeschilderten Umleitungen eingestellt.