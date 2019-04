Einsatz in Solingen : Feuerwehr löscht Garagenbrand

Solingen Bei Arbeiten an einem Motorroller ist das Feuer ausgebrochen.

(ots/gra) In einer Garage an der Wittkuller Straße ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren hatten gier gegen 14.30 Uhr an einem Motoroller gearbeitet.