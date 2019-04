Bauarbeiten auf Solinger Stadtautobahn : Viehbachtalstraße wird in Ferien ab Merscheid gesperrt

Die Fahrbahn der Viehbachtalstraße soll in den Osterferien saniert und deswegen zwischen den Anschlussstellen Merscheid und L288 / An der Gemarke (Foto) gesperrt werden. Foto: Beier. Foto: Christian Beier

Solingen Bevor die "Vieh" wieder ungehindert befahren werden kann, erneuert der Landesbetrieb Straßenbau.NRW in den Osterferien die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ohligs.

Die städtischen Bauarbeiten – neues Entwässerungssystem für den Viehbachsammler; Stahlbeton-Schachtbauwerk –, die sich seit Monaten auch auf die Stadtautobahn ausgewirkt hatten, dauern länger als erwartet. Eigentlich sollte die L 144n am heutigen Freitag wieder zweispurig in beiden Richtungen befahrbar sein. Jetzt muss laut städtischer Pressestelle aber zunächst die Fahrbahn der Viehbachtalstraße wieder hergestellt werden.

Gearbeitet wird daran mindestens bis in die Osterferien, heißt es aus dem Rathaus. Gleichzeitig kündigt der Landesbetrieb Straßen.NRW die Sanierung der Fahrbahn zwischen der Anschlussstelle Schwarze Pfähle bis zum Ende der Viehbachtalstraße an. Dies soll in den Osterferien geschehen. Start der Sanierungsarbeiten ist somit am Montag, 15. April. Abgeschlossen sein sollen die Bauarbeiten voraussichtlich am Freitag, 26. April. Umleitungen werden mit gelben Tafeln ausgewiesen.