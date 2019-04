Auszeichnung : Neue Helfer für Senioren in Bethanien

Aufderhöhe Im Bildungszentrum Bethanien in Aufderhöhe wurden 35 Teilnehmer von Fort- und Weiterbildungskursen zu gerontopsychiatrischen Fachkräften geschult.

Die Gesellschaft wird immer älter. Die Menschen leben länger. Dementsprechend ist es wichtig, dass Senioren in ihrem Alltag von qualifizierten Helfern unterstützt werden. Aus diesem Grund wurden am Freitag im Bildungszentrum Bethanien in Aufderhöhe insgesamt 35 Teilnehmer geehrt, die in den zurückliegenden Monaten in drei Kursen Fort- und ­Weiterbildungsabschlüsse belegt und diese erfolgreich abgeschlossen haben.