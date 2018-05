Solingen: Entwarnung nach Hepatits A-Fällen

Solingen Schulleiterin lobt die Zusammenarbeit von Stadt, Eltern und Schulpflegschaft.

Begonnen hatte die außerplanmäßige Freizeit am 25. April: Nachdem bekannt geworden war, dass sich eine Drittklässlerin bei ihrer kleinen Schwester mit Hepatits A angesteckt hatte, empfahl der Stadtdienst Gesundheit in Absprache mit der Schulleitung allen 220 Schülern eine umgehende Impfung gegen das Virus. Eine Woche zuvor hatte an der Ohligser Grundschule eine Projektwoche unter Auflösung der Klassenverbände stattgefunden. 14 Tage, bis zum vollständigen Aufbau der Immunität, sollten die geimpften Kinder dem Unterricht fernbleiben. Bei den Ungeimpften verlängert sich diese Zeitspanne auf vier Wochen, also die übliche Inkubationszeit der Erkrankung.