Solingen: Der Favorit gibt dem Orchester einen Korb

Solingen Der Dirigent Mihhail Gerts hat andere Pläne und will nicht mehr die Nachfolge von GMD Peter Kuhn bei den Bergischen Symphoniker antreten.

Mihhail Gerts dirigiert am kommenden Sonntag, 20. Mai, die Elbland Philharmonie Sachsen auf dem Rittergut Limbach im Osterzgebirge in Sachsen. Zu hören gibt es dann unter anderem Werke von Johann Strauss und Robert Stolz. Die Chancen, dass Gerts, der im Februar sehr gut aufgenommene Konzerte mit den Bergischen Symphonikern in Solingen und Remscheid dirigierte, so bald wieder ins Bergische Land kommt, stehen dagegen seit dem Wochenende schlecht.