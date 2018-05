Wermelskirchen: Verärgerung über Plakat, das eine Plakette verdeckt

Wermelskirchen Absicht? Gedankenlosigkeit? Rücksichtslosigkeit? Claus Füllhase ist jedenfalls richtig verärgert. Denn: Unbekannte haben eine Landesplakette einfach mit einem Werbeplakat überklebt. Dabei wurde nicht der freie Telekom-Kasten genutzt, sondern ausgerechnet der, an dem die Plakette angebracht war.

Hartmut Drescher, Leiter des Tiefbauamtes, zeigte sich ebenfalls irritiert. "Also: BEW-Trafokästen dürfen generell nicht beklebt werden. Das ist aber ein Verteiler der Telekom." Von diesem Unternehmen habe die Stadt die Genehmigung erhalten, das Schild dort anzubringen. Jetzt hat Amtsleiter Drescher aber in Erfahrung gebracht, dass es eine Firma gibt, die die Exklusivrechte haben soll, die Telekom-Kästen als Werbeträger zu nutzen. Und die "Schülerhilfe" soll zum Kundenkreis dieser Firma gehören. "Warum jetzt die Firma unsere Plakette mit dem Werbeplakat überklebt hat, habe ich noch nicht in Erfahrung gebracht. Ich versuche, das aber in Erfahrung zu bringen."