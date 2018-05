Im Blickpunkt Messertage : Langes Messer-Wochenende kommt an

$ Mathias Maresch wurde für sein Buschmesser mit dem Preis der Stiftung Freunde des Deutschen Klingenmuseums ausgezeichnet. Foto: Kempner Martin

Solingen Mehr 2500 Besucher strömten an den Messer Tagen von Donnerstag bis Sonntag ins Deutsche Klingenmuseum. Höhepunkt war die Ausstellung vielfältiger Klingen aus aller Welt - darunter das Buschmesser von Mathias Maresch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Riedel

Der Anblick des imposanten Gewinnerstückes flößte dem Betrachter einen gewissen Respekt ein. Kein Wunder: Schließlich hieß das Motto des diesjährigen Messerpreises "Mach mal Machete !" Neun Exemplare der langen Buschmesser standen im Vorfeld der MesserTage im Deutschen Klingenmuseum für die Auszeichnung zur Wahl. Das Rennen machte schließlich die Arbeit von Mathias Maresch.

92 Aussteller aus 19 Ländern waren im Klingenmuseum mit unterschiedlichsten Messern vertreten. Foto: Martin Kempner

"Das Ziel war es, ein formschönes und gleichzeitig funktionierendes Stück zu fertigen", erklärte der Messerschmied und Metallbaumeister aus Staufen. Und genau das war ihm laut Urteil der Jury offensichtlich am besten gelungen. "Ich habe mal vier Wochen im tropischen Regenwald verbracht und dort viel mit Macheten gearbeitet", erzählte Maresch, der sich bei der 19. MesserMacherMesse am Samstag und Sonntag mit seinen Klingen im Obergeschoss des Museums postiert hatte.

Foto: Kempner Martin

Info Vierköpfige Jury vergibt Messerpreis Die Stiftung Freunde des Deutschen Klingenmuseums lobte den mit 2000 Euro dotierten Preis aus. Eine vierköpfige Jury kürte das beste Exemplar unter den eingereichten Stücken. Ihr gehörten Gudula Polei von der Stiftung, Messermacher Wilfried Gorski, Thomas Laible vom Messer Magazin und Lutz Hoffmeister vom Klingenmuseum an.

Die Traditionsveranstaltung hatte wieder einmal Fachleute aus der Branche in Gräfrath zusammengeführt - unter den 92 Ausstellern aus 19 Ländern waren sogar Vertreter aus den USA und Südafrika. "Diese Messe ist ein gesetzter Termin", sagte Maresch - insbesondere, um Kunden zu gewinnen und mit Kollegen ins Gespräch zu kommen. In vielen Räumen des Museums reihte sich Tisch an Tisch, die Besucher wogen die Handwerksstücke prüfend in ihrer Hand, fachsimpelten mit den Händlern - und nahmen manch feine Klinge mit nach Hause.



zurück

weiter

Integriert hatten die Gastgeber die traditionelle MesserMacherMesse diesmal in ein langes Wochenende rund um die begehrten Schneidwaren: Die MesserTage hatten an Christi Himmelfahrt mit einem Sammlertreffen für edles Besteck und Vintage-Messer begonnen. "Dabei haben sich neue Netzwerke gebildet", sagte Museumsdirektorin Dr. Isabell Immel. Am Tag darauf präsentierten unter anderem Nachwuchsmessermacher ihre Produktionen den Besuchern im Rahmen einer MesserBörse. Und auch der im vergangenen Jahr ausgesetzte Familientag am Sonntag fand sich im Programm für das Wochenende wieder. Das Publikum zahlte das mit einer guten Resonanz zurück: Mehr als 2500 Besucher tummelten sich am verlängerten Wochenende im Klingenmuseum. "Das Konzept ist aufgegangen", freute sich auch Isabell Immel. Für den einzigen kleinen Wermutstropfen sorgte gestern das regnerische Wetter, das die Schmiedevorführung und die Eisenerzverhüttung auf dem Hof teilweise ins Wasser fallen ließ.

Dafür umlagerten auch gestern noch viele Schneidwarenfreunde mit zum Teil langer Anreise die Ausstellertische. "Ich bin schon zum 16. Mal auf der Messe", verriet etwa der Braunschweiger Boris Deegen. "Die Herstellung der Messer", beschrieb er seine Faszination für die Klingen, "beinhaltet einfach sehr viel Wissen und Technik."

80 Arbeitsstunden wendete etwa Mathias Maresch auf, um seine preisgekrönte Machete mit ihrer Damaszener-Stahl-Klinge zu fertigen. Zwei Interessenten für das teure Stück habe er im Verlaufe des Wochenendes auch an Land gezogen, berichtete er. Und was den Respekt vor der Größe des Messers angeht, stellte er klar: "Messer sind Werkzeuge und keine Waffen." Und da die Notwendigkeit, sich durch das Dickicht tropischer Wälder zu kämpfen, in mitteleuropäischen Breiten eher nicht gegeben ist, wird das Gewinnerstück vermutlich eines Tages als schmucke Dekoration in einer Vitrine landen. Vorher wird es aber erst einmal bis zum 11. November im Deutschen Klingenmuseum zu bestaunen sein.

(ied)