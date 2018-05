Radevormwald: Behörden bremsen Kaffeefahrten aus

Radevormwald Jahrelang hat der Bürgerbus-Verein mit Ausflugsfahrten älteren Menschen eine große Freude gemacht. Doch nun haben die Behörden dies aus gesetzlichen Gründen untersagt. Für die Vereinsmitglieder ist das "Paragrafenreiterei".

In diesem Jahr jedoch bleiben die Kännchen und die Tassen kalt: Eine Verordnung des NRW-Verkehrsministeriums stellt fest, dass Bürgerbusse nur ihre vorgeschriebenen Linien fahren dürfen, Extratouren sind nicht erlaubt. Die Verantwortlichen des Vereins haben nun, bildlich gesprochen, "den Kaffee auf". Sie können nicht verstehen, dass die Behörden bei diesem Thema so unbeweglich sind.

Wolfgang Schneidewind, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins kümmert, schildert das Bemühen der Mitglieder, eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten. Denn dies, so der Informationsstand der Bürgerbus-Aktiven, sei möglich. "Die für Radevormwald zuständige Bezirksregierung in Köln hält sich aber stur an die Verordnung und lässt keine Ausnahmeregelung zu", berichtet Schneidewind. Selbst Bürgermeister Johannes Mans, der sich bei der Behörde in Köln dafür stark gemacht hatte, eine Ausnahme zu gestatten, sei dort leider auf Granit gestoßen, erzählt Wolfgang Schneidewind.