Feuerwehr zu Gast in der Grundschule : Kinder lernen alles übers Feuer

Langenfeld Vier Tage unterrichten Feuerwehrmänner die Kinder der vierten Klassen in der Grundschule Richrath–Mitte über den Umgang mit Feuer und erklären richtiges Verhalten im Brandfall.

Am zweiten Tag geht es dann ans Feuer. Die Feuerwehrleute erklären den Kindern die Zusammenhänge rund um das Feuer. Dazu dürfen die Kleinen unter kontrollierten Bedingungen selber diverse Materialien anzünden und beobachten, ob und wie bestimmte Stoffe brennen. Dabei gibt es auch die ein oder andere Überraschung. So ist es für die Kinder interessant, dass stark gefaltetes Papier deutlich schlechter brennt als ein Blatt Papier.

Der absolute Höhepunkt ist der vierte Tag, als die Kinder an einem echten Feuerwehrfahrzeug „arbeiten“ dürfen. Dazu zeigen die Feuerwehrleute ihnen, was es alles in dem Fahrzeug gibt: Vom Blaulicht über Martinshorn bis hin zu Schläuchen, Leitern und dem Werkzeug, dass in den vielen Kästen am Fahrzeug verstaut ist. Zum Abschluss dürfen die Kinder selbst Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau spielen und mit einem Strahlrohr Tennisbälle von Verkehrsleitkegeln spritzen.