Wermelskirchen: Dialog-Display mahnt oder sagt auch "Danke"

Wermelskirchen Stadt leistet mit Anlagen Pionierarbeit. Die Lautstärke wird ebenso gemessen wie die Geschwindigkeit - und ob eine Reaktion erfolgt.

Mit roten Lettern sind die Mahnungen gut zu lesen: "Leiser" oder "Langsam" zeigt die Tafel des Dialog-Displays an, das nun an der L 101 in Lüdorf installiert ist. In den nächsten Wochen mahnt das Gerät alle Verkehrsteilnehmer, die zu schnell oder zu laut unterwegs sind. Das Display kann aber auch anders: Stimmen Geschwindigkeit und Lautstärke, leuchtet in grünen Lettern "Danke" auf. Als Ergebnis der Beratungen aus dem städtischen Arbeitskreis "Motorradlärm" schaffte die Stadt zwei dieser Displays an. An verschiedenen, neuralgischen Standorten sollen ihre Wirkung bis Oktober getestet und verlässliche Daten erhoben werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 18.000 Euro - der Bundesverband der Motorradfahrer (BVDM) bezuschusst die Maßnahme mit 5000 Euro.