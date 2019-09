Rommerskirchen : Mitarbeiter der Sparkasse bringen Spielplatz in Schuss

Mitarbeiter der Sparkasse bringen Spielplatz in Schuss

Eckumer Sparkassen-Mitarbeiter ackerten in Frixheim. Foto: Gemeinde

Frixheim Der beim Bau vor sechs Jahren noch umstrittene Platz ist kein Zankapfel mehr.

Auszubildende der Sparkasse hatten im Sommer 2013 eine Woche lang bei der Umgestaltung des einstigen Fußballplatzes des TuS Gilbach zu einem Spielplatz unter Anleitung einer Fachfirma individuelle Spielgeräte zusammen- und aufgebaut. Keine Auszubildenden, sondern Mitarbeiter der örtlichen Sparkassenfiliale an der Bahnstraße in Eckum opferten jetzt unter Leitung ihres Chefs Wolfgang Hüttche einen freien Samstag und unterzogen den Spielplatz bei überaus schweißtreibenden Temperaturen einer gründlichen Reinigung und Pflege. Dabei wurde natürlich auch dem sprießenden Unkraut zu Leibe gerückt. Bürgermeister Martin Mertens bedankte sich bei den fleißigen Helfern mit einer kleinen Stärkung für „die tolle Aktion“.

Heute erinnert nichts mehr daran, dass Anwohnerproteste wegen befürchteter Lärmbelästigung 2013 durch Unterschriftenaktionen und eine Demonstration von Befürwortern des Platzes gekontert wurden. Eine Klage von Anwohnern scheiterte in zwei Instanzen. Die Sparkasse Neuss hatte das Projekt seinerzeit mit einem hohen Geldbetrag gesponsert. Der damals entstandene Spielplatz unterscheidet sich allein schon angesichts seiner vergleichsweise üppigen Ausstattung gravierend von anderen seiner Art.

Dem Bau des neuen Spielplatzes in Frixheim vorausgegangen war im Frühjahr 2013 ein Ideenwettbewerb bei der benachbarten Schule, den Kindergärten und den Jugendhäusern.

Die Aktion der Sparkassen-Mitarbeiter stand dieses Mal gleichsam stellvertretend für die fünf Jahre lang vom Kreisjugendamt und dem Gemeindejugendring organisierte Party auf dem „Sparkassen“-Spielplatz. Die Resonanz sei zuletzt zurückgegangen, sagt Reinhard Giese vom Kreisjugendamt, der federführend für die Aktion verantwortlich war. Der Aufwand habe dazu in keinem Verhältnis mehr gestanden, so Giese, der dem Ganzen jedoch auch eine positive Seite abgewinnt. Die alljährlich Ende August gefeierte Party sollte nämlich auch die Akzeptanz des Platzes bei seinen Kritikern fördern, und dies ist aus der Sicht von Reinhard Giese vollauf gelungen. Sogar Anwohner wurden dabei in den vergangenen fünf Jahren gesichtet. Ob die Spielplatz-Party künftig durch eine andere gemeinsame Aktion ersetzt werden soll, werden Gemeindejugendring und Kreisjugendamt Giese zufolge noch klären.