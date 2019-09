Kulinarisches Event : Die Vorfreude auf das dritte „Rommersfood-Festival“ steigt

Angelo Lopes Duarte, Leiter der Vinhoteca Centro, ist auch dieses Mal wieder beim Festival dabei. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Am Freitag, 13. September, ist es auf dem Marktplatz in Rommerskirchens Ortsmitte soweit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Meurer

Als die Gemeinde 2017 nach einem Namen für das erste Streetfood-Festival suchte, war er der Namensgeber. Maximilian Hoffmeiers Vorschlag, die neue Veranstaltung „Rommersfood-Festival“ nennen zu lassen, überzeugte seinerzeit die Jury in einem von der Neuß-Grevenbroicher Zeitung initiierten Wettbewerb.

Seit Anfang Juni ist Maximilian Hoffmeier nun als neuer Wirtschaftsförderer der Gemeinde tätig, und als solcher hat er das dritte „Rommersfood Festival“ mit vorbereitet, das am Freitag, 13. September, wiederum auf dem Marktplatz in Rommerskirchens historischer Ortsmitte stattfinden soll.

„Als Namensgeber bin ich dem Rommersfood-Festival natürlich in besonderer Weise verbunden und hätte 2017 nie daran gedacht, selbst einmal bei der Organisation mitwirken zu dürfen“, sagt Hoffmeier.

Erneut wird sich der Marktplatz dann in einen kulinarische Oase verwandeln: Gemeinsam laden die örtlichen Gastronomen und die Gemeinde mit vielfältigen Angeboten an Speisen und auch neuen Kreationen ein.

Von Folien-Süßkartoffeln über Wurstspezialitäten und kroatischen Gerichten bis hin zu portugiesischen Köstlichkeiten reicht die damit nur ansatzweise beschriebene Paletten an Angeboten, die wie in den beiden vergangenen Jahren das Publikum in hellen Scharen anlocken und zum längeren Verweilen in Rommerskirchen animieren soll. Mitmachen werden bei der „kulinarischen Leistungsschau“ diesmal rund 20 Gastronomen, die unter dem Motto „Rommerskirchen – man isst sich durch“ von 17 bis 22 Uhr für ihre Gäste bereit stehen.

Das große Potenzial von „Rommersfood“ hatte sich schon 2017 gezeigt, vergangenes Jahr verdoppelte sich die Zahl, so dass sich das Ganze zu einem veritablen Volksfest entwickelte. Was seinerzeit nicht zuletzt am milden Sommerwetter lag, das die Besucher zum Bleiben animierte, während bei der Premiere 2017 einsetzender Regen doch etliche Besucher vertrieben hatte. Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass das Wetter dem von 2018 ähneln wird.

Untermalt wird das Festival mit kubanischer Livemusik der Band „Mayari Son“. Aber auch die Kinder kommen beim Rommersfood-Festival nicht zu kurz, wenn die kleinen Besucher am Schminkstand sich in wilde Tiere oder auch zarte Schmetterlinge verwandeln lassen.