Anlagen werden getestet : Deshalb heulen am Donnerstag die Sirenen im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss Am Donnerstag, 5. September, heulen in Nordrhein-Westfalen die Sirenen. Damit soll die Bevölkerung für die Bedeutung der Signale sensibilisiert werden. Auch im Rhein-Kreis.

Das Ziel des Warntags ist es, ein Bewusstsein in der Bevölkerung für das Thema Warnung zu schaffen - es soll gelernt werden, was die Signale bedeuten und wie man sich im Ernstfall verhalten soll. Im vergangenen Jahr gab es bereits den ersten Warntag, um die kommunalen Warnkonzepte gebündelt zu proben und Schwachstellen zu erkennen. „Nur so können wir dauerhaft sicherstellen, dass im Notfall alles reibungslos läuft.“, so Landrat Hans-Jürgen Petrauschke weiter. So soll er ab 2020 sogar bundesweit durchgeführt werden.