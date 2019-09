Kunst in Rommerskirchen : Foto-Ausstellung „Unterwegs“ ist im Rathaus gestartet

Kunst in Rommerskirchen

Rommerskirchen Am Montag wurde mit einer Vernissage die Foto-Ausstellung an der Bahnstraße eröffnet.

Bis bis zum 27.September können während der Öffnungszeiten des Rathauses die Arbeiten von Achim van der Kemp, Gisela Zimmer und Udo Göllmann von der Wochenend-Fotoklasse Neuss in Augenschein genommen werden. Peter Bösenberg, Leiter der Fotoklasse, schreibt dazu: „Wenn wir den Titel „Unterwegs“ lesen, kommen uns sofort Assoziationen und Bilder: von Reisen, Eindrücken fremder Orte, vom Gang des Lebens. All dies schleicht sich nur beiläufig in die Fotografien von Achim van der Kemp, Gisela Zimmer und Udo Göllmann.“ Für Bösenberg verbindet die drei fotografischen Ansätze, „dass sie eine dezidiert eigene Handschrift verwirklichen und sich dem Thema auf eine spezielle, man kann auch sagen sehr besondere Weise nähern.“