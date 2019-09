Feuerwehr Rommerskirchen : Neues Tanklöschfahrzeug für Widdeshoven

Widdeshoven Das 320.000 Euro teure Gefährt löst beim Löschzug Widdeshoven ein 35 Jahre altes Vorgängermodell ab.

Mehr noch: Der Kauf des Fahrzeugs ist eine der kostspieligsten Investitionen in den Brandschutz überhaupt, die es in der Gemeinde je gegeben hat – jedenfalls soweit Fahrzeuge in Betracht kommen. „Bereits in den lvergangenen Jahren wurde der Fahrzeugbestand der Feuerwehr deutlich verjüngt. Damit leisten wir einen großen Beitrag zur Sicherheit in unserer Gemeinde“, begründet Bürgermeister Martin Mertens die Neuanschaffung. Der Rathauschef übergab das Fahrzeug jetzt gemeinsam mit dem zuständigen Dezernenten Hermann Schnitzler und Ordnungsamtschef Hans Knelleken am Widdeshovener Feuerwehrhaus offiziell an die Brandschützer um Löschzugführer Carsten Hahn. Zuletzt hatte die Gemeinde einen Gerätewagen GW L2 für den Löschzug Nettesheim, einen Kommandowagen für Feuerwehrchef Werner Bauer und ein Fahrzeug für die Kinderfeuerwehr des Löschzugs Evinghoven angeschafft. Das neue Tanklöschfahrzeug ersetzt das Vorgängermodell TLF 8/18, das inzwischen an die für Feuerwehrfahrzeuge gängige Altersgrenze von 35 Jahren gekommen ist.