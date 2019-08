Schützenfest : Stefan Fest und Silvia Majcenic regieren in Anstel

Anstel Schon bevor im April 2020 das 100-Jahr-Jubiläum gefeiert wird, steht bei der St. Sebastianus-Bruderschaft derzeit alles im Zeichen des Tambourkorps „In Treue fest“. Dem gehören nämlich sowohl der neue Schützenkönig Stefan Fest (50) als auch Jungschützenkönig Justin Büsgen an.

Königin Silvia Majcenic arbeitet bei der Apotheker- und Ärztebank in Düsseldorf und lebt seit zehn Jahren in Anstel. Das Schützenwesen ist der gebürtigen Neusserin von Kindesbeinen an bestens vertraut. Zu ihren Hobbys zählt unter anderem der griechische Folkloretanz. Zur königlichen Familie gehören auch Sara Fest (18) und Nicolas Majcenic (21).

Die Krönung des neuen Königspaars erfolgt zum Schützenfest am morgigen Samstag, 31. August, während der um 18.30 Uhr beginnenden Festmesse in der Schützenhalle an der Lindenstraße. Nach der Gefallenenehrung und dem Großen Zapfenstreich wird ab 20.30 Uhr in der Schützenhalle gefeiert. Zum Tanz spielt die Roland-Brüggen-Party-Band unter dem Motto „Unser Brauchtum leben und feiern“ auf. Nach der sonntäglichen Frühparade steht der musikalische Frühschoppen an. Um 15 Uhr startet dann am Sonntag der große Festzug.