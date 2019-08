Internetversorgung in Rommerskirchen : Breitband in Kürze ohne „weiße Flecken“

Rommerskirchen Bis zum Jahresende sollen auch die Bewohner der bisher unterversorgten Gebiete in Rommerskirchen das schnelle Internet nutzen können.

In den Jahren 2015 und 2016 hatten insbesondere die Deutsche Glasfaser, aber auch NetCologne dafür gesorgt, die Gemeinde mittels des Ausbaus eines mehr oder weniger flächendeckenden Glasfasernetzes digital ins 21. Jahrhundert zu bringen. Rommerskirchen war damit die kreisweit erste Kommune mit einer derart weiträumigen Ausstattung mit Glasfaser. Um das „weniger“ der flächendeckenden Versorgung kümmert sich mittlerweile die Telekom. Sie will bis zum Jahresende die noch verbliebenen „weißen Flecken“ in der Breitbandversorgung der Gemeinde schließen.

Wie Rommerskirchens Rathaussprecher Elmar Gasten sagt, handelt es sich dabei um „ein gemeinsames Projekt des Rhein-Kreises Neuss und seiner Kommunen sowie der Telekom“. Bürgermeister Martin Mertens begrüßt den Lückenschluss nachdrücklich: „Ich freue mich, dass mit diesem Ausbau die ‚weißen Flecken‘ beseitigt werden und damit alle Rommerskirchener alle Möglichkeiten des digitalen Zeitalters nutzen können.“

Info Auch „nebenan“ gibt’s „weiße Flecken“ Wo Auch in Rommerskirchens Nachbarstadt Dormagen gibt es noch unterversorgte Gebiete. Knechtsteden, Teile von Gohr-Broich oder der Stürzelberger Campingplatzes im Grind gehören zu den „weißen Flecken“. Projekt Beim Projekt „Gute Schule 2020“ sollen die 16 Dormagener Schulstandorte an schnelle Datenautobahnen angeschlossen werden.

Von der Deutschen Glasfaser nicht ausgebaut wurden insbesondere Außenbereiche der Gemeinde, die deshalb bislang unterversorgt sind. Von einer Unterversorgung in Sachen Internet ist Gasten zufolge dann die Rede, „wenn die Geschwindigkeit unter 30 Megabit pro Sekunde beträgt.

Für die Tilgung derartiger „weißer Flecken“ in seinen Kommunen erhielt der Rhein-Kreis Neuss aus Bundes- und Landesmitteln eine Fördersumme in Höhe von 7,9 Millionen Euro. Gestartet war das Projekt in Dormagen, inzwischen ist die Telekom nun auch in Rommerskirchen tätig.

Die bisher im Sinne der genannten Definition unterversorgten Gebiete werden mit so genannten FTTH-Anschlüssen ausgestattet. Das Kürzel „FTTH“ steht für „Fiber To The Home“. Ein Breitbandausbau nach diesem Prinzip bedeutet, dass Glasfaserkabel bis in die Wohnung des jeweiligen Anschlussinhabers verlegt werden, die Verbindung also nicht an der Straße vor dem Haus endet.

Laut Telekom steigt damit das maximale Tempo beim Download auf bis zu ein Gigabit pro Sekunde. Beim Upload sind es bis zu 500 Mbit/s. Die Telekom hatte eine entsprechende Ausschreibung gewonnen. Zuvor hieß es seitens des Unternehmens jahrelang, dass ein Anschluss bis vor die Haustür aus Rentabilitätsgründen nicht in Frage komme. Diese Ansicht hat sich offenbar bei den verantwortlichen inzwischen verändert. Bei den auf der Widdeshovener Straße in Evinghoven gestarteten Arbeiten verlegt die Telekom zunächst die nötigen Leerrohre, die dann später die Glasfaserkabel aufnehmen können.