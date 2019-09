Schützenfest in Anstel : St.-Sebastianus-Ehrenkreuz für Jürgen Redemann in Anstel

Anstel Mit der Krönung des neuen Königspaars Stefan Fest und Silvia Majcenic erreichte das Schützenfest der St.-Sebastianus-Bruderschaft seinen ersten Höhepunkt. Vollzogen wurde die Zeremonie während des Festgottesdienst, den Diakon Manfred Jansen in der Schützenhalle leitete.

Nach der Totenehrung und dem Großen Zapfenstreich wurde in der Schützenhalle zu den Klängen von Roland Brüggens Partyband bis in die späte Nacht gefeiert. Beim Frühschoppen am Sonntag begrüßte Präsident Peter Mahr zahlreiche Abordnungen befreundeter Schützenvereine und -bruderschaften. Die höchste Auszeichnung verlieh Diözesan- und Bezirksbundesmeister Wolfgang Kuck dem langjährigen Geschäftsführer Jürgen Redemann, der sich als „Mr.Halloween“ auch einen Namen als Partyorganisator der Bruderschaft gemacht hat. Redemann ist nun Träger des St.-Sebastianus-Ehrenkreuzes. Mit dem Hohen Bruderschaftsorden zeichnete Kuck Heinz Spaar aus, der lange in der früheren Fahnenkompanie der Bruderschaft aktiv und als Mitglied des Bautrupps der Bruderschaft bei zahlreichen Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten beteiligt war, so zuletzt 2017 beim Abriss des alten Schießstands. Mit dem Silbernen Verdienstkreut zeichnete Kirschbaum Nico Zbiek aus, seinen Nachfolger als Schriftführer. Unter dem Kommando von Oberst Thomas Ehrenberg und seines Adjutanten Martin Prümer setzte sich am Nachmittag der Festzug in Marsch.